20 قتيلا وتعطل الدراسة.. الطقس السيئ يضرب مصر لليوم الثاني

قالت السلطات المصرية إن العواصف الرعدية والسيول في جميع أرجاء البلاد دخلت الجمعة يومها الثاني، مما أدى إلى تعطل الحياة اليومية في معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة القاهرة، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 20.

وقعت معظم الوفيات في المناطق الريفية في البلاد وتوفي ما لا يقل عن 6 أطفال، إما نتيجة الصعق بالكهرباء أو سقوط حطام منازلهم بفعل الأمطار الغزيرة.

ومنذ هطول الأمطار في وقت متأخر من الأربعاء وصباح الخميس، انهالت على وسائل الإعلام الاجتماعية صور ومقاطع مصورة تظهر طرقا وقرى مغمورة، فضلا عن شقق مليئة بالمياه في بعض الأحياء الراقية بالقاهرة.

في وقت متأخر من الخميس، أعلنت هيئة المياه في القاهرة أنها علقت خدمة المياه في جميع أنحاء المدينة بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت نظام الصرف الصحي الضخم. وأضافت أن المياه ستعود عندما يتحسن الطقس دون تحديد وقت معين. وبحلول صباح الجمعة، كانت إمدادات المياه قد عادت إلى بعض أجزاء المدينة.

تعليق خدمة القطارات

وأجبرت الفيضانات هيئة السكك الحديد في البلاد على تعليق خدمة القطارات تماماً. كما وردت تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء عديدة من البلاد، بما في ذلك أجزاء من القاهرة.

وتعرضت كافة المحافظات المصرية لانقطاع الكهرباء والمياه بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أدى لتوقف مظاهر الحياة، فيما خلت الشوارع من المارة والسيارات، وناشدت محافظة الإسكندرية مواطنيها بعدم النزول إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى، لتوفير المناخ المناسب لفرق الإنقاذ ومسؤولي المرافق بإزالة تراكمات المياه من الشوارع وفي الأنفاق والكباري.

وشهدت بعض المحافظات انهيارات لعقارات، بسبب الأمطار الغزيرة، حيث سقطت أجزاء من عقار على موقف لحافلات خط العتبة حلوان في القاهرة، وانهار عقار في بني سويف وآخر في سوهاج، وسقطت أجزاء قليلة من عقار بالإسكندرية.

وفي منطقة حدائق الأهرامات بالجيزة وتحديدا في المنطقة 16أ توفي عامل صعقا بالكهرباء صباح اليوم الجمعة، كما توفي شقيقان تعطلت بهما سيارتهما على الطريق الدائري عند منطقة المنيب في الاتجاه إلى المريوطية بالهرم، صعقا بالكهرباء مساء أمس، فيما شهدت المحافظات بعض عمليات المساعدة الإنسانية، حيث تطوع شباب مصريون يمتلكون سيارات دفع رباعي بالمرور في الشوارع الغارقة لانتشال العالقين، كما تبرع أصحاب المطاعم والفنادق باستضافة العالقين مجانا بسبب الظروف الجوية .

من جانبه قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن جميع المحافظات في حالة استنفار واستعداد كامل وتواجد القيادات المحلية ميدانيا في أماكن التجمعات للمتابعة، ومواصلة عمليات إزالة المياه وصيانة أعمدة الكهرباء حرصا على سلامة المواطنين وتجنباً لحدوث أي حوادث .

وأشار الوزير المصري إلى أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى تعامل أجهزة المحافظات مع بعض الحوادث، منها سقوط عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية، ومنزل بالطوب اللبن في المنوفية، وقيام أجهزة المحافظتين باتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أنه تم فتح جميع الطرق بالإسكندرية والشرقية وسوهاج والبحر الأحمر والأقصر.

وشهدت منطقة الزرايب بمدينة 15 مايو جنوب القاهرة سقوط قتلى ومصابين بسبب الاضطرابات الجوية حيث وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فرق الإغاثة والطوارئ بالهلال الأحمر المصري لعمل التدخلات اللازمة، حيث قامت فرق الهلال الأحمر بعمل الإسعافات الأولية للمصابين وتقديم خدمات إغاثية لعدد 250 أسرّة ومراتب وبطاطين ومواد غذائية جافة.

وقالت الوزارة إنه يجري حاليا تقييم الموقف والاتفاق مع المتضررين على نقلهم إلى المراكز الإيوائية لتوفير مزيد من الخدمات، كما يتم حصر الخسائر لتقرير التعويضات المناسبة حسب ما يقره القانون.

وقررت الوزارة صرف إعانات عاجلة لحين صرف التعويضات القانونية بقيمة ألف جنيه لكل مصاب و5 آلاف لأسرة المتوفي.