الصحة المصرية: 93 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 93 حالة، بعد تسجيل 13حالة جديدة الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المصابين الجدد من المخالطين للحالات السابقة التي تم الإعلان عنها، دون أن توضح هويتهم أو أماكنهم.

وأعلنت خروج حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، معلنة ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى الجمعة.

وذكرت وزارة الصحة أن نتائج تحاليل 5 حالات إيجابية تحولت إلى سلبية لفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا إلى سلبية من 27 إلى 32 حالة.

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وأوضحت الوزارة أن الحالة التي غادرت مستشفى العزل الجمعة، لشخص أجنبي، وأن الحالات الجديدة المصابة من ضمنهم 5 مصريين و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وكشف أن حالتي وفاة حدثت فقط جراء كورونا، وهما حالة السيدة المصرية التي توفيت الخميس الماضي، والأخرى للألماني الذي توفي يوم الأحد الماضي.