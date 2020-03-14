مصر: 109 إصابات بكورونا وتعليق النشاط الرياضي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة بكورونا ارتفع إلى 109 حالات.

وذكر خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، أن الحكومة قررت تعليق الأنشطة الرياضية بالنوادي للحد من الاختلاط، وكإجراء وقائي للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وطالب رئيس الوزراء بتعليق كافة الأنشطة والتجمعات واتخاذ الإجراءات الوقائية كي لا يتفاقم المرض، داعيا المواطنين لعدم استغلال تعطل الدراسة والتواجد بكثافة في الشوارع وغيرها، وتقليل التجمعات لمنع انتشار الفيروس.

وقال إن أجهزة الدولة تقوم حاليًا بتعقيم كافة المباني والمنشآت الحكومية وغيرها ضمن الخطة الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء إنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أي مراكز يتم فيها إعطاء دروس أو أنشطة دراسية، كما قرر تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وذلك كنوع من الإجراء الوقائي والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارا من غد الأحد.

واجتمع السيسي اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

100 مليار جنيه

ووجه الرئيس المصري أيضا بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة مواجهة كورونا.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت، الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 93 حالة، بعد تسجيل 13 حالة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المصابين الجدد من المخالطين للحالات السابقة التي تم الإعلان عنها دون أن توضح هويتهم أو أماكنهم.

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وأعلنت خروج حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدة ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21 حالة حتى الجمعة.

وذكرت وزارة الصحة أن نتائج تحاليل 5 حالات إيجابية تحولت إلى سلبية لفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليها معمليا إلى سلبية من 27 إلى 32 حالة.

وأوضحت الوزارة أن الحالة التي غادرت مستشفى العزل الجمعة، لشخص أجنبي، وأن الحالات الجديدة المصابة من ضمنهم 5 مصريين و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وكشفت أن حالتي وفاة حدثت فقط جراء كورونا، وهما السيدة المصرية التي توفيت، الخميس الماضي، والأخرى للألماني الذي توفي الأحد الماضي.