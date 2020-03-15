أوقاف مصر تحظر إقامة العزاء أو عقد القران بالمساجد

في إطار الإجراءات الوقائية لمحاربة تفشي كورونا، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية تعليق العمل بجميع دور المناسبات التابعة للوزارة وحظرت إقامة العزاء وعقد القران بالمساجد لحين إشعار آخر.

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ودعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى قصر العزاء على مراسم تشييع الجنازة دون إقامة السرادقات، وكذلك الحال ومن باب أولى في إقامة الأفراح بقصر الدعوة فيها على الأسرتين ما أمكن، لأن الحفاظ على الأرواح مقدم على كل هذه المظاهر، والتخفف من جميع التجمعات غير الضرورية الحتمية في الوقت الراهن.

تعليق العمل بدور المناسبات

وأضاف وزير الأوقاف أن الوزارة ستعلق من اليوم الأحد ١٥ مارس العمل بجميع دور المناسبات التابعة لها و"تعتذر للحاجزين وتوجه بسرعة رد أية مبالغ يكون قد دفعها أي منهم، كما تنبه على جميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران أو غير ذلك بالمساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها على مستوى الجمهورية، وتهيب بجميع المواطنين التعاون معها في ذلك والاستجابة لهذا النداء إعلاء للمصلحة الوطنية، مع التأكيد على أنه لا مانع على الإطلاق للصلاة على الجنازة في المسجد".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة وغلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة في الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشي الوباء، مؤكدًا أن عدد الإصابات بمصر قليل خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث في الدول الأخرى.