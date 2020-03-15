الأزهر: يجوز إيقاف صلاة الجمعة لحماية الناس من كورونا

أعلن الأزهر الشريف، الأحد، أنه يجوز إيقاف صلوات الجُمع والجماعات حماية للناس من فيروس كورونا.

وقال بيان لهيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه في ضوء ما تسفر عنه التقارير الصحية المتتابعة من سرعة انتشار فيروس كورونا، وتحوُّله إلى وباء عالمي، ومع تواتر المعلومات الطبية من أن الخطر الحقيقي للفيروس هو في سهولة وسرعة انتشاره، وأن المصاب به قد لا تظهر عليه أعراضه، ولا يَعْلم أنه مصاب به، وهو بذلك ينشر العدوى في كل مكان ينتقل إليه، فيجوز إيقاف صلاة الجمعة والجماعات.

موضوع يهمك يشعر الكثير منا بالقلق الشديد تجاه فيروس كورونا الجديد المسمى (COVID-19)، حيث نواجه تحديًا صحيًا عالميًا، ولا يمكن إنكار... تعرف على أكثر الرموز استخداماً خلال تفشي كورونا تكنولوجيا

كما أضاف أن هيئة كبار العلماء، انطلاقًا من مسؤوليتها الشرعية، تحيط المسؤولين في كافة الأرجاء، علمًا بأنه يجوز شرعًا إيقاف الجُمَعِ والجماعات في البلاد، خوفًا من تفشِّي الفيروس وانتشاره.

وقال بيان كبار العلماء إنه يتعيَّن وجوبًا على المرضى وكبار السن البقاء في منازلهم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تُعلن عنها السلطات المختصة في كل دولة، وعدم الخروج لصلاة الجمعة أو الجماعة، بعدما تقرر طبيًّا، وثبت من الإحصاءات الرسمية انتشار هذا المرض وتسبُّبه في وفيات الكثيرين في العالم.

سرعة الانتشار

وذكر أنه يجب على المسؤولين في كل دولة بذل كل الجهود الممكنة، واتخاذ الأساليب الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس.

وقال الازهر إن الخوف الآن حاصل بسبب سرعة انتشار الفيروس، وقوَّة فتكه، وعدم الوصول إلى علاج ناجع له حتى الآن، ومن ثم فالمسلم معذور في التخلُّف عن الجمعة أو الجماعة، وعليه تنتهي هيئة كبار العلماء بالأزهر إلى القول بأنه يجوز شرعًا للدولة متى رأت أن التجمُّع لأداء صلاة الجمعة أو الجماعة سوف يؤدي إلى انتشار هذا الفيروس الخطير أن تُوقفهما مؤقتًا.