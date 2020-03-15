عزل أستاذ بجامعة الأزهر باع الامتحانات للطالبات

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، وهي أعلى محكمة قضائية وحكمها نهائي وبات، بعزل أستاذ بجامعة الأزهر قام ببيع الامتحانات للطالبات مقابل 50 جنيها للطالبة الواحدة.

وعزلت المحكمة، الأحد، الأستاذ الجامعي بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بسوهاج التابعة لجامعة الأزهر، بعد أن أثبتت التحقيقات قيامه بدعوة طالبات الفرقة الأولى لغة عربية، للحضور إلى منزله وبيعه مذكرة الامتحان لهن مقابل 50 جنيها من كل طالبة.

وتبين من التحقيقات أن الأستاذ الجامعي كان يبيع الطالبات أسئلة الامتحان في مادة العروض والقوافي، قبل الامتحان بيوم، ويطلب منهن وضع علامة مميزة على أوراق إجاباتهن، كما كشفت التحقيقات أن الأستاذ الجامعي كان يتغزل ببعض الطالبات بعبارات فاضحة وخادشة.

وقالت المحكمة إن "سلوك الأستاذ الجامعي يعكس أثره على سلوكه العام في مجال الوظيفة الجامعية مما يستلزم على الدوام تحقق السلوك القويم الصالح جنبا إلى جنب للكفاية العلمية والمهنية لعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك".

وفي حيثياتها، أوضحت المحكمة أنه "يجب تأهيل عالم الدين للمشاركة في كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدرة الطيبة وعالم الدنيا، للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وهو ما يوجب ألا يكون هُناك انحراف خُلقياً يمس السلوك القويم وحُسن السمعة، ويؤثر تأثيراً سيئاً على الوظيفة التي حرص المُشرع على إحاطتها بسياج من الاحترام، الذي لا يمكن أن يتحقق وشاغل الوظيفة على درجة مؤسفة من تدهور الخُلق، ومخالفة الشرع والدين".