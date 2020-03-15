مصر تعطل العمل بالمحاكم أسبوعين لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة العدل المصرية تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال أسبوعين تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان، الأحد، أن العمل الإداري بالمحاكم مستمر لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانوناً دون إقامة جلسات.

وأضافت أنه تم التنسيق بين وزير العدل المستشار عمر مروان ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة والنائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لتأجيل الدعاوى، وعدم شطب أي دعوى.

ومن جانبها، قررت محكمة النقض أيضا تعليق جلساتها، بدءا من الاثنين، ولمدة أسبوعين.

وقال المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، إن القرار يشمل تأجيل جلسات المحكمة، موضحا أن العمل الإداري بالمحكمة مستمر.

في غضون ذلك قرر مجلس الدولة تأجيل جلساته لمدة أسبوعين أيضًا، كما ستعمل النيابة الإدارية العمل بنصف القوة خلال أسبوعين لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه، السبت، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الأحد، ولمدة أسبوعين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا.