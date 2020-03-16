الداخلية المصرية: مقتل 6 إرهابيين شمال سيناء

قُتل ستة إرهابيين في اشتباك مع قوات الشرطة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان الاثنين.

وقال البيان إن معلومات توافرت عن اختباء "مجموعة من العناصر الإرهابية بمنزل تحت الإنشاء ببئر العبد/شمال سيناء (شمال شرق) واتخاذه وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية".

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وأكدت الوزارة "تم استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران ما أسفر عن مصرع 6 عناصر".

وبحسب البيان، كان بحوزة هذه العناصر "عدد من الأسلحة الآلية وعبوات متفجرة".

وفي شباط/فبراير 2018 أطلقت قوات الأمن المصرية من الجيش والشرطة حملة واسعة النطاق ضد المجموعات المسلحة والمتطرفة في أنحاء البلاد خصوصا المتمركزة في شمال سيناء.

ومنذ بدء هذه الحملة قتل أكثر من 840 شخصاً يشتبه في أنهم إرهابيون وأكثر من 60 عسكريا، وفق إحصاءات الجيش.