صور لما فعله مصريون بمصاعد عقاراتهم للحماية من كورونا

لجأ مصريون لوسائل طريفة لحمايتهم من فيروس كورونا، وعدم تسلله إليهم وانتشاره، من خلال مصاعد العقارات التي يقيمون فيها ويستخدمها المئات من السكان والمترددين.

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر صورا لمصاعد العقارات، وقد وضع السكان فيها مطهرات ومناديل ورقية للاستخدام، عند تحديد الطابق المراد الصعود إليه، وبعض العصي الخشبية التي تستخدم في تنظيف الأسنان، وأكياس بلاستيكية لإلقاء تلك المخلفات بعد استخدامها.

ولاقت الفكرة استحسانا وقبولا على مواقع التواصل لكنها لاقت انتقادات أخرى، منها أن هذه الوسائل لا تمنع نشر الفيروس الذي ينتشر في الجو عبر رذاذ المصابين، ويزداد انتشاره في الأماكن المغلقة قليلة التهوية مثل المصاعد.

ومنذ انتشار وباء كورونا زادت أسعار المنظفات والمطهرات في مصر، بنسبة تصل إلى نحو 60% من أسعارها قبل الأزمة، الأمر الذي دفع السلطات إلى شن حملات مداهمة على الصيدليات والمحال التي تستغل الأزمة لرفع الأسعار.

ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بالبدء فى حملات مكثفة على الأسواق من مديريات التموين والجهات التابعة لمديريات الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحليات، لمنع الاستغلال وضبط الأسعار، مطالبا بضرورة التصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب، واستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع، والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.

وشدد شعراوي على ضرورة تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات، لمنع التخزين والتلاعب في الأسعار، مع تزايد معدلات استهلاكها من المواطنين بسبب تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية فيما يخص فيروس كورونا.