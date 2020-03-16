مصر ترصد إصابات جديدة بكورونا.. والعدد يرتفع إلى 126

أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 126 بعد تسجيل 16حالة جديدة، من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت الوزارة في بيان لها الأحد إنه من ضمن الحالات المكتشفة 8 مصريين، إضافة إلى 8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

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كما كشفت عن خروج 5 حالات من مصابي كورونا من مستشفى العزل بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفائها وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن إجمالي المتعافين من الفيروس وصل إلى 26 حالة من أصل 34 تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية لكورونا.

إلى ذلك ذكرت أن باقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ"pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، موضحة أن الحالات الخمس التي غادرت مستشفى العزل الأحد من الجنسية المصرية.

وأكدت أن حالتي وفاة فقط حدثتا في مصر وهما السيدة المصرية التي توفيت الخميس الماضي والألماني الذى توفي الأحد الماضي.