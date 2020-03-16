مصر تنفي مزاعم الغارديان بوجود 19 ألف مصاب بكورونا

نفت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، ما تم تداوله بصحيفة الغارديان البريطانية حول زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بالإعلان الفوري عن أي حالات تأتي نتائج تحاليلها إيجابية لفيروس كورونا المستجد، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

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واستنكرت الوزارة استناد الصحيفة في بياناتها على تكهنات إحدى الباحثين في الأمراض المعدية في إحدى الجامعات الكندية بشأن زيادة أعداد المصابين في مصر إلى أكثر من 19 ألف مصاب، مشددة على أن منظمة الصحة العالمية هي الجهة الرسمية المنوط بها متابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا بجميع دول العالم، كما أن مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر يتابع مع الوزارة كافة البيانات الدقيقة والمحدثة بشكل يومي كما يشرف ويراقب بصفة مستمرة على الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الوزارة سواء للمصابين أو المخالطين.

وأكدت الوزارة أنها تعمل وفقًا للخطة الوقائية والاحترازية التي وضعتها تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، حيث إن الحالات التي ثبتت نتائج تحاليلها إيجابية للفيروس، جاءت ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية.

من جانبه، أشاد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بالطريقة التي تعاملت بها السلطات في مصر مع فيروس كورونا، موضحاً أن مصر وعُمان هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان تملكان "نظام مراقبة وترصد قوي يعتمد على الأحداث".

وأكد في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن وزارة الصحة تمد المنظمة بكافة البيانات بشفافية تامة، حيث تقوم منظمة الصحة العالمية بنشر أرقام الإصابات بصورة يومية وهذا معلن ومنشور على موقع المنظمة.