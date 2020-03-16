مصر تواجه كورونا.. منع الشيشة وإغلاق الأسواق الشعبية

بدأت مصر في اتخاذ إجراءات احترازية صارمة تجاه فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، الاثنين، تعليق حركة الطيران في كافة المطارات.

وقال "إن المرحلة الحالية تتطلب مجموعة إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا"، موضحا أن "الحكومة قررت تعليق حركة الطيران في كافة المطارات من الخميس المقبل حتى 31 مارس الجاري".

كما أضاف خلال مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء اليوم، أنه تم تعليق حركة الطيران لمنع انتشار فيروس كورونا والسماح للمنشآت السياحية بتعقيم وتطهير الفنادق. وتابع مدبولي حول الاحتياطيات من السلع الاستراتيجية "تكفينا لشهور ولا داعي للتكالب على الشراء".

إلى ذلك قررت السلطات المصرية حظر الشيشة (الأرجيلة) وإغلاق الأسواق الشعبية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

نفي لحظر التجوال

في حين، نفى مجلس الوزراء ما تردد في عدد من المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن فرض حظر للتجوال بداية من غد الثلاثاء.

وأكد المجلس أن الرسالة الصوتية المتداولة بهذا الشأن والتي تدعو لتخزين المواد التموينية بسبب نية الحكومة فرض حظر التجوال، ما هي إلا شائعة كاذبة وعارية تماما عن الصحة وتستهدف النيل من الشعب المصري.

ودعا المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء كافة المواطنين إلى التنبه لهذه المحاولات، مشيرا إلى أن وعي الشعب المصري قادر على إجهاض مثل هذه الشائعات وعدم الالتفات إليها، مؤكدا أنها ستقابل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لمثل هذه الشائعات والأكاذيب.

حملات مكثفة على المقاهي والمطاعم

من جانب آخر وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المحافظين، بالبدء في شن حملات مكثفة، ومتابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الحكومة وبيانات منظمة الصحة العالمية خاصة البيان الذي أصدرته منذ أيام وحذرت فيه من مخاطر تداول "الشيشة" في المقاهي والمطاعم والكافيهات.



وأشار الوزير المصري إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل إن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفاً في مقاومة الفيروس، لذا تتطلب المصلحة العامة للمواطنين وفى إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار أو نقل فيروس كورونا أن يتم منع "الشيشة".

منع التلاعب ورفع الأسعار

وقال شعراوي إن الوزارة بدأت بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن للحفاظ على سلامة المواطنين، وشن حملات على أسواق المطهرات والمنظفات لمنع التلاعب ورفع الأسعار.

من جانبها قررت محافظة الجيزة حظر تواجد الشيشة بالمقاهي والمطاعم، وقامت بحملة لمصادرتها، كما شنت محافظة الإسكندرية حملات مداهمة للمقاهي وصادرت جميع الشيش.

إغلاق الأسواق الإسبوعية

إلى ذلك، قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة تنفيذ القرار، والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.

وفي سياق متصل، بدأت مقار الوزارات والهيئات الحكومية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرض، حيث قررت إلغاء نظام البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف، وتوفير أجهزة لقياس درجة حرارة الموظفين وعلى رأسهم الوزراء، والمتعاملون مع الوزارة، كما تم كذلك تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ومرافق الوزارات، وإجراء فحص PRC للعاملين بالوزارة العائدين من الخارج مع عدم السماح بطلب وجبات غذائية من خارج المبنى، وأن يتم إجراء كشف طبي على العاملين بمكاتبهم.

على الجانب الآخر، قررت وزارة الشباب والرياضة إعطاء الفرصة للسيدات لمن يرغب منهن في الحصول على إجازة اعتيادية خلال فترة تعطيل الدراسة، خاصة الحاضنات للأطفال لمن دون 12 عاما، وذلك ضمن الإجراءات لمنع التجمعات التي قد تنقل العدوى ورعاية الأطفال.