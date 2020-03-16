مصر.. معلومات عن المتوفى الثالث بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، أن عدد الإصابات بكورونا حتى الآن بلغ 150 حالة، منهم 80 حالة مصرية، و3 وفيات.

وكشفت مصادر هوية وبيانات المتوفى الثالث بفيروس كورونا في مصر والذي وافته المنية اليوم الاثنين.

موضوع يهمك أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، اليوم الاثنين، وضع وزير الدفاع الأميركي ونائبه في الحجر الصحي بسبب وباء كورونا... كورونا.. وضع وزير دفاع أميركا ونائبه بالحجر الصحي فيروس كورونا

وقالت لـ"العربية.نت" إن المتوفى الثاني بفيروس كورونا هو أحمد علي عامر، ويعمل مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب بلقاس قسم القيمة المضافة، في الخمسينيات من العمر.

وأضافت أن المتوفى من قرية الكردود المجاورة لقرية السماحية التي كانت تنتمي إليها المتوفاة الأولى بكورونا في مصر السيدة عطيات محمد إبراهيم، مشيرين إلى أنه شعر بأعراض المرض منذ أكثر من أسبوع وتم نقله إلى مستشفى العزل، وبعدها نقل مقر المأمورية إلى مكان آخر وهو مقر الغرفة التجارية بالمنصورة بجوار سوق الجملة وتعقيم المقر الحالي.

وذكرت المصادر أن المتوفى ترشح لعضوية مجلس النواب عن بلقاس في الانتخابات التي جرت في العام 2015، ولم يحالفه الحظ في الفوز بمقعد الدائرة.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت مساء الخميس وفاة سيدة مصرية بفيروس كورونا.

وكشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن السيدة تدعى عطيات محمد إبراهيم من قرية السامحية الكبرى التابعة لمدينة بلقاس، وعانت من مشكلات بالجهاز التنفسي منذ عدة أيام، اتجهت على إثرها لعيادة طبيب في المدينة، الذي اشتبه بإصابتها وقام بتحويلها لمستشفى الصدر بالمنصورة.

وقالت المصادر إنه جرى سحب عينات منها، وتبين حملها لكورونا ومن ثم تقرر نقلها إلى مستشفى العزل إلا أنها توفيت بعد ساعات قليلة.

إلى ذلك، ذكر عدد من أهالي السيدة أنها كانت تقيم مع أسرة بالقرية لمدة 3 أيام، حيث شاركتهم واجب العزاء في وفاة ابنهم الذي كان يقيم في ميلانو، وجاءت زوجته الإيطالية بجثمانه لدفنه في مسقط رأسه، وتبين بعد ذلك أن هذه الإيطالية كانت مصابة بالفيروس.

وقال الأهالي إنه تم سحب عينات من 6 من المخالطين للحالة المتوفاة من أسرتها، وتم عزلهم بمنازلهم تحت المتابعة لمدة 14 يوماً، كما تم سحب عينات من الطاقم الطبي الذي تعامل معها أثناء وجودها بمستشفى الصدر، إضافة إلى الأطباء الذين ترددت عليهم بالعيادات الخاصة، وتم وضع الجميع تحت العزل الذاتي والمتابعة لمدة 14 يوماً.

وتوفي مساء الأحد قبل الماضي مواطن ألماني يدعى توماس فالك بأحد مستشفيات الغردقة متأثرا بإصابته بكورونا.