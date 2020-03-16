مصر.. 150 إصابة بكورونا بينهم 70 أجنبياً و3 وفيات

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بكورونا حتى الآن بلغ 150 حالة منهم 80 حالة مصرية، و3وفيات.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تعليق الفعاليات، وتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، لافتاً إلى أن المجموعة الوزارية المسؤولة عن متابعة هذه الأزمة تجتمع بصفة يومية في مجلس الوزراء، لمناقشة هذه الأزمة على المستوى العالمي والمحلي، واتخاذ القرارات اللازمة في ضوء التوجيهات الرئاسية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة وأرواح المواطنين من الإصابة بهذا الفيروس.

موضوع يهمك قال كيم تورا، زعيم إقليم كتالونيا الإسباني، الاثنين، إن التحاليل الطبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وإنه سيبقى رهن العزل... بعد تمدده في إسبانيا.. زعيم إقليم كتالونيا مصاب بكورونا فيروس كورونا

وقال رئيس الوزراء "وجدنا أن هذه المرحلة تتطلب اتخاذ عدد آخر من القرارات الاحترازية للتصدي لانتشار الإصابة بهذا المرض، وهذه الإجراءات تم اتخاذها بعد دراستها ومناقشتها بشكل مستفيض"، معلناً أنه سيتم تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية، اعتباراً من ظهر يوم الخميس المقبل 19 مارس وحتى 31 مارس الجاري.

وأشار إلى أن آخر طائرة سيسمح لها بالتحليق سيكون ظهر يوم الخميس المقبل، مؤكداً أن هذا الإجراء يستهدف التقليل من الاختلاط المباشر سواء من حركة السياحة، أو القادمين إلى مصر، أو حتى الخارجين منها في هذه المرحلة، وبالنسبة للضيوف المتواجدين على أرض مصر، سُيسمح لهم باستكمال برامجهم السياحية حتى يتم مغادرتهم للبلاد وفق توقيتاتهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى قرار آخر سيصدر عن مجلس الوزراء في وقت لاحق اليوم، وهو تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية التي يكون عملها بشكل أساسي أنشطة إدارية لا تمس حياة المواطنين بصفة حقيقية أو استراتيجية.

وناشد رئيس الوزراء كافة المواطنين المصريين أن يكونوا على قدر المسؤولية، ويكونوا مُدركين تماماً للوضع، ويتعاملوا معه بقدر كبير من الالتزام، وعدم التقليل منه أو الاستهتار به حتى لا يدفع ذلك إلى مناحٍ نرجو ألاّ تواجهها مصر، بالصورة التي نجدها في عدد كبير من البلدان.