سامح شكري ينقل رسائل من السيسي إلى زعماء 6 دول أفريقية

يتوجّه سامح شكري، وزير الخارجية، الثلاثاء، إلى العاصمة البوروندية بوجمبورا، في مُستهل جولة إفريقية تشمل جنوب إفريقيا، وتنزانيا، ورواندا، والكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، والنيجر، لتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى قادة تلك الدول.

وزار وفد من الوزارة برئاسة السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، وبمشاركة السفير ياسر سرور، نائب مساعد الوزير لشؤون مياه النيل، الجزائر وتونس وموريتانيا، حيث التقى وزراء خارجية تلك الدول لتسليم رسائل من السيسي إلى قادة البلدان الثلاثة بشأن مفاوضات سد النهضة، واستعراض مُحددات وثوابت الموقف المصري في هذا الخصوص.

وبحث الوفد المصري خلال لقاءاته بالعواصم الثلاث، سُبل تعزيز العلاقات بين مصر وتلك الدول في كافة المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بحضور سفراء مصر في العواصم الثلاث.