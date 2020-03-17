غلق جميع أسواق مدينة بلقاس بدلتا النيل بسبب كورونا

شن مسؤولو مدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية (في دلتا النيل)، اليوم الثلاثاء، حملة على الأسواق الشعبية في عدد من القرى، وأغلقوها جميها، وذلك بعد أن وضعت السلطات الصحية مئات الأسر في الحجر الصحي.

وقال عمرو عبد العاطى، رئيس مدينة بلقاس: "مررنا على جميع الأسواق المتواجدة في عدد من القرى، وأغلقنا الأسواق التي كانت لا تزال تعمل، وذلك بعد قرار محافظ الدقهلية بغلق جميع الأسواق الأسبوعية احترازياً من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما أكد المحافظ على تعقيم المنشآت الحكومية، وجميع الوحدات الصحية الخاصة بالمدينة".

يذكر أن مدينة بلقاس شهدت وفاة شخصين بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (عطيات محمد إبراهيم البالغة من العمر 60 عاماً، وأحمد عامر البالغ من العمر 50 عاماً).

إثر ذلك، أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، ليل الاثنين، أن أكثر من 300 أسرة وضعت في العزل في قرية بدلتا النيل، وفرض عليها الحجر الصحي لإخضاع أفرادها لفحوص التثبت من فيروس كورونا المستجد بعد مخالطتهم حالات إيجابية.

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وفي سياق متصل، أعلن مكتب محافظ البحر الأحمر بعد ظهر الثلاثاء في بيان، أنه "في إطار الإجراءات الاحترازية" لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تقرر "عدم مغادرة" العاملين في المنشآت السياحية في المحافظة فنادقهم وأماكن عملهم لمدة 14 يوماً بعد مغادرة آخر سائح منها.

كما أعلن عن "عدم استقبال سياحة داخلية لمدة 14 يوماً من تاريخ مغادرة آخر سائح" للمحافظة التي شهدت خلال العامين الأخيرين إقبالاً سياحياً كبيراً، خصوصاً على مدينة الغردقة.

ووفق الإحصاءات، سجّلت مصر حتى الآن 166 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 4 وفيات و26 حالة تم إعلان تعافيها.

وأكد بيان وزارة الصحة، الاثنين، أنه تم "اتخاذ إجراءات وقائية مشددة بمحافظات الدقهلية (دلتا)، ودمياط (ساحلية)، والمنيا (جنوب) وذلك نظراً لرصد عدد كبير من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظات".

وتوقعت الوزيرة زايد ارتفاع عدد الإصابات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، لكن أكدت على أنه "يمكن السيطرة في ظل القرارات الحكيمة التي اتخذتها الدولة".