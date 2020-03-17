مصر.. حجر صحي على موظفي المنتجعات السياحية بالغردقة

قرر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عدم مغادرة العاملين بالقطاع السياحي والمنتجعات السياحية في المحافظة، مقار عملهم، قبل الفحص الكامل وإلزامهم بعدم المغادرة خلال فترة 14 يوماً، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

ونص القرار الذي أصدره المحافظ، اليوم الثلاثاء، على تعقيم المنتجعات، والفنادق السياحية وعدم مغادرة العاملين بالفنادق لمدة 14 يوماً، وإلزام الفنادق السياحية بالمتابعة الدورية للعاملين بها منذ خروج آخر سائح من المحافظة، وعدم استقبال وفود سياحية.

وأكد المحافظ أنه سيتم متابعة تنفيذ القرار مع جميع الفنادق والمؤسسات العاملة بالقطاع السياحي، مشيرا إلى أن إجراءات الوقاية والتعقيم لن يتم التهاون في تنفيذها وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أعلن أمس الاثنين تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية، اعتباراً من ظهر بعد غد الخميس وحتى 31 مارس الجاري، مشيراً إلى أن آخر طائرة سيسمح لها بالتحليق سيكون ظهر يوم الخميس.

وأكد أن هذا الإجراء يستهدف التقليل من الاختلاط المباشر سواء من حركة السياحة، أو القادمين إلى مصر، أو حتى الخارجين منها في هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للسياح المتواجدين على أرض مصر، سُيسمح لهم باستكمال برامجهم السياحية، حتى يتم مغادرتهم للبلاد وفق توقيتاتهم.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم الاستفادة من فترة توقف حركة الطيران لمدة أسبوعين لإعطاء الفرصة للمنشآت السياحية والفنادق لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتعقيم والتطهير.