بالصور تطهير المنازل والمباني في بلقاس وعزل مئات الأسر

استمرارا لحملات التطهير والتعقيم لمركز ومدينة بلقاس ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كلف محافظ الدقهلية أيمن مختار رئيس مركز ومدينة بلقاس بمتابعة أعمال التطهير، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وحرصا على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.

وأكد محافظ الدقهلية على القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة، وأن يتم نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة، وغيرها من المدن والمراكز والقرى وكذلك للقيام بأعمال التطهير في كافة الشوارع والمنازل بما يضمن سلامة وصحة مواطني المدينة.

من جانبه، قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، إن هناك خطة محددة من قبل مديرية الصحة متمثلة في إدارة الطب الوقائي للقيام بتطهير وتعقيم كافة المنشآت بالمدينة وغيرها من شوارع ومبانٍ، وأن عملية التعقيم ستتم بصورة مستمرة. وأضاف أن مسؤولي الطب الوقائي يقومون لليوم السادس على التوالي بمتابعة تطهير وتثقيف المواطنين في قرية السماحية وتوابعها.