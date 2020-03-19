كورونا.. تعرف على "بلقاس" التي أصبحت في بؤرة الأحداث بمصر

شن المسؤولون في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر حملة على الأسواق والباعة الجائلين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقام مسؤولو الوحدة المحلية بقرية المعصرة بفض التجمعات ومنع الباعة الجائلين والأسواق وإغلاق المقاهي والكافيهات لليوم الثالث على التوالي بالوحدة المحلية.

وأكد الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس لـ"العربية.نت" على استمرار الحملات في فض التجمعات موضحا أنه سيتم تنفيذ القرارات من أجل حماية المواطنين من وباء كورونا.

يذكر أن مدينة بلقاس شهدت وفاة حالتين بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، الحالة الأولى لسيدة تدعى عطيات تبلغ من العمر 60 عاما، والحالة الثانية هو أحمد عامر يبلغ من العمر 50 عاما، وأعلنت وزارة الصحة عن وفاة الحالتين نتيجة إصابتهما بالفيروس.