مصر: إغلاق الأندية والمولات والمقاهي لمواجهة كورونا

قرر رئيس الوزراء المصري إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً حتى 31 مارس الجاري.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31مارس.

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وقرر رئيس الوزراء غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.

وأضاف المجلس أن القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

وأشار قرار مجلس الوزراء إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

وكانت السلطات المصرية قد قررت إيقاف حركة الطيران اعتبارا من اليوم الخميس، وتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين وتخفيض عدد موظفي الحكومة لمواجهة كورونا.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 210 حالة، بعد تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس.

وتشمل الحالات الـ 14 المكتشفة الأربعاء، حالتين لأجانب و12 من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.