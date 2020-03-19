حجر صحي على عمال مصنع مصري بسبب هندي أصيب بكورونا

قررت السلطات المصرية إيقاف العمل بمصنع في محافظة بور سعيد شمال شرق البلاد، وحجر كافة العاملين به، بعد اكتشاف إصابة عامل هندي بفيروس كورونا.

وقرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إيقاف العمل بمصنع في منطقة الاستثمار، بعد ظهور حالة إيجابية لفيروس كورونا لأحد الهنود العاملين به.

وقرر المحافظ الإبقاء على العمال المتواجدين بالمصنع، وعدم خروجهم، واعتبار المصنع منطقة حجر صحي، بالإضافة إلى تواجد العاملين به والمتواجدين خارجه، في منازلهم لمدة أسبوعين.

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وعقد المحافظ اجتماعا لبحث تداعيات الموقف بعد ظهور الحالة الأولى لفيروس كورونا بالمحافظة، حيث تم التأكد خلال الاجتماع بأنه تم عزل زوجة المصاب ووضعها تحت المراقبة بأحد المستشفيات.

ووجه المحافظ بالبدء الفوري في تنفيذ عملية تطهير وتعقيم شاملة للمصنع بأكمله، ومستشفى الحميات التي تم التأكد من إيجابية الحالة خلال وجوده به.

وكانت مديرية الصحة ببورسعيد قد قامت بنقل المصاب الهندي مساء الأربعاء إلى جناح العزل بمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية لتلقي العلاج.

وقرر المحافظ إغلاق صالات الرياضة وقاعات الأفراح ودور المسرح والسينما كإجراء احترازي ووقائي.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 210 حالة، بعد تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس.

وتشمل الحالات الـ 14 المكتشفة الأربعاء، حالتين لأجانب و12 من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.