بالصور.. أطباء مصريون في مستشفيات عزل مصابي كورونا

نشرت نقابة الأطباء المصرية صورا لمجموعة من الأطباء داخل مستشفيات العزل لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مشيدة بأدائهم ورعايتهم للمرضى دون خوف من المخاطر أو العدوى.

وقالت النقابة على صفحتها على فيسبوك، إن أطباء مصر يواصلون عملهم وواجبهم المهني والإنساني في مستشفيات العزل.

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وتنتشر مستشفيات العزل لمصابي كورونا في مناطق النجيلة بمرسى مطروح والعجمي في الإسكندرية وأبو خليفة في الإسماعيلية، وهي التي يتواجد بها غالبية المصابين، بالإضافة لمستشفيات أخرى في جميع المحافظات المصرية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء الخميس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 256 إصابة، بعد تسجيل 46 حالة جديدة، و7 وفيات.

وأكدت الوزارة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 42 حالة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج، ومن جنسيات مختلفة، و42 مصريا من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها، والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة.

وأشارت الصحة المصرية إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عاماً من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل ،ليصبح عدد حالات الوفاة 7 حالات.