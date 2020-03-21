فيديو.. الجيش المصري يعقم الشوارع لمواجهة كورونا

قامت قوات من الجيش المصري، اليوم السبت، بأعمال التطهير والتعقيم الوقائي لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية ومحطة مترو أنفاق أنور السادات في وسط القاهرة.

وذكر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري أنه استكمالاً لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، صدرت الأوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.

وقال إنه تم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها الوقائية بمجمع التحرير وما يحتويه من مكاتب وطرقات ومصاعد، بالإضافة إلى الواجهة الخارجية للمجمع وكافة الأسطح والأرضيات والحوائط، كما تم تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية بمحطة مترو الأنفاق أنور السادات وما تحتويه من مكاتب وبوابات للدخول والخروج وأرصفة وأماكن الانتظار، فضلاً عن كونها ملتقى لجميع خطوط مترو الأنفاق العاملة بالقاهرة الكبرى التي تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها.

وأضاف أنه تم دفع عربات التعقيم والتطهير المتحركة والثقيلة لميادين التحرير وطلعت حرب وعبد المنعم رياض والأوبرا ومحيط جامعة الدول العربية ومسجد عمر مكرم علاوة على عدد من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ميدان التحرير وكوبري قصر النيل وذلك لإجراء الأعمال الوقائية لتلك الأماكن الحيوية.