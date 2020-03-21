مصر تسجل إصابات جديدة بكورونا.. وتعافي 11

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن الحالات تشمل أجنبياً و28 مصرياً، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً.

كما كشفت ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 60.

وأكدت الوزارة خروج 11 حالة من مصابي كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن الحالات تشمل 5 مصريين بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39، من أصل 60 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية.

إلى ذلك ذكرت أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما أضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة هو 285 حالة، من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل و8 حالات وفاة.