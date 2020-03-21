مصر تسجل إصابات جديدة بكورونا.. ووفاة 2

أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 294 بعد تسجيل 9 حالات جديدة السبت، ووفاة اثنين ليصل عدد الوفيات إلى 10.

كما كشفت الوزارة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لكورونا إلى 73.

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وأكدت خروج حالتين لمصريين من مصابي كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حتى السبت، من أصل الـ73 حالة التي تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية.

إلى ذلك أوضحت أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عاماً من محافظة الجيزة، والأخرى لمواطن مصري يبلغ 75 عاماً من محافظة الجيزة أيضاً.

وأكدت الوزارة عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في جميع محافظات الجمهورية، سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فوراً بكل شفافية طبقاً للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.