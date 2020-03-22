مصر.. الأمن يفض حفل زفاف بالشرقية منعاً لانتشار كورونا

فضت الأجهزة الأمنية المصرية حفل زفاف، أقيم في محافظة الشرقية شمال البلاد، تفاديًا لانتشار كورونا.

وفوجئ أهالي وأقارب عروسين بقرية كفر أبراش التابعة لمدينة مستول السوق في الشرقية، وخلال تجمعهم في سرداق عرس، انتظارًا لحفل زفاف العروسين، بقوات من الأمن والأجهزة التنفيذية، تداهم المكان وتطالبهم بفض العرس وإلغاء السرادق وعودة جميع المدعوين لمنازلهم.

اصطحاب العروسين لمنزلهما

وقامت القوات بقطع التيار الكهربائي عن السرداق، ثم انتظرت وصول العروسين واصطحبتهما إلى منزل الزوجية، مؤكدين لهما أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على سلامة الجميع وتنفيذا لقرارات فض التجمعات كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء المصري بإلغاء كافة الفعاليات التي تشهد تجمعات مثل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وسرادقات العزاء ودور المناسبات وقاعات الأعراس، تفاديا لانتشار كورونا .

وأصدرت وزارة الأوقاف قرارا بإلغاء صلاة الجمعة والجماعة في المساجد بكافة محافظات مصر ، كما قرر شيخ الأزهر تعليق صلاة الجمعة بالجامع الأزهر، فيما اتخذت الكنيسة القبطية قرارا مماثلا وقررت وقف إقامة القداديس و إغلاق الكنائس لمدة أسبوعين.

إجراءات مشددة

وواصلت السلطات اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حيث قررت إغلاق المقاهي والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والمولات التجارية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية أعلنت مساء السبت وصول عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 294 مصابًا ، ووفاة 10 حالات غالبيتها لمسنين.