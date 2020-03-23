السيسي: مستمرون في مواجهة كورونا بإجراءات دقيقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متابعته عن كثب وعلى مدار الساعة، إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مطالبا الجميع الالتزام التام بهذه الإجراءات.

وكتب السيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يقول: "إننا مستمرون فى إجراءاتنا بكل دقة في مكافحة هذا الوباء حفاظًا على صحة وحياة كل مواطن مصري"، مناشدا الجميع الالتزام الكامل بهذه الإجراءات من أجل أن تظل مصر دائمًا في سلام وأمان.

وكان الرئيس المصري قد أكد، الأحد، أن الدولة تعاملت بشكل جيد مع أزمة كورونا وفقا للمعايير العالمية، ولم تخفِ شيئا وتعاملت بمنتهى الشفافية وببيانات تعكس الواقع، محذرا من تزايد أعداد المصابين ووصولهم لآلاف في حالة عدم الانضباط والجدية.

وطالب السيسي خلال لقاء مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، المصريين بمزيد من المسؤولية والانضباط لمدة أسبوعين، محذرا من تزايد أعداد المصابين في حالة عدم الالتزام.

وأكد الرئيس المصري أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية فور اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا في أحد المراكب النيلية بالأقصر، وتم الكشف على كافة العاملين بالمراكب النيلية، مشددا على عدم الاستهانة بالفيروس، وداعيا إلى الالتزام بالفترة المحددة للجلوس في المنازل لمدة أسبوعين لتجاوز تلك الأزمة والوصول لبر الأمان.

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وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا سريع جدًا، ويجب مواجهته من خلال تعاون المواطنين مع الحكومة، مؤكدا أن الأخيرة تعاملت بشفافية تامة وانتبهت مبكرا للأزمة واتخذت خطوات جيدة.

وقال السيسي إن العالم سيختلف قبل وبعد أزمة كورونا، والتأثير الاقتصادي سيكون عميقا لكافة الدول بسبب ذلك، مؤكدا عدم وجود أي مشكلة في السلع، خاصة أن المخرون الاستراتيجي يكفي لشهور.

ووجه السيسي التحية للقطاع الطبي، مؤكدا أنه يخوض معركة قوية، موجها الشكر له ولعناصره، مطالبا جموع المصريين بمساعدة كافة أجهزة الدولة لمواجهة كورونا.