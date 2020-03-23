الصين تؤكد استعدادها لدعم مصر في مكافحة انتشار كورونا

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصلاً هاتفياً بنظيره الصيني شي جين بينغ.

وبحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أعرب الرئيس الصيني عن استعداد بلاده الكامل لتقديم ما لديها من إمكانيات وتجارب لمصر في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهته، أشاد السيسي بما حققته الصين من نجاح في احتواء كورونا. كما عبّر عن التطلع لتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية بالبلدين.

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واتفق الرئيسان على تعزيز مسار التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين.

ونجحت الصين في الحد من انتشار فيروس كورونا، الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان بديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما يستمر الفيروس بالتفشي عبر العالم.

وسجلت الصين 81 ألفا و93 إصابة و3270 وفاة بفيروس كورونا المستجد. أما مصر فسجّلت حتى الآن 327 إصابة بالفيروس و14 وفاة.

وهذا الأسبوع، أرسلت الصين طائرات محملة بالمعدات مثل الأقنعة والقفازات والعتاد الوقائي وكذلك الأطباء إلى عدة دول من حول العالم، ومنها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والتشيك وبلغاريا واليونان وصربيا.