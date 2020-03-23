تفاصيل صيدلي مصري توفي بكورونا في مستشفى العزل

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، وفاة 4 حالات بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 14 حالة.

وقالت الوزارة إن الحالات هي لمواطنة تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً.

وكشفت مصادر لـ"العربية.نت" أن إحدى الحالات الأربع التي توفيت الأحد، كانت لصيدلي من محافظة الإسكندرية، توفي في مستشفى العزل بالعجمي.

وقالت إن الصيدلي محمود صبري صاحب إحدى الصيدليات الشهيرة بشارع السبع بنات في حي الجمرك، ويبلغ من العمر 73 عاما، توفي بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أيام، وتم دفن جثمانه الأحد، بدون جنازة منعًا لانتشار الفيروس.

وأكدت المصادر أن نجل الصيدلي الذي يعمل صيدليا أيضًا وزوجة ابنه وتعمل طبيبة، تم وضعهما في مستشفى العزل بعد إصابتهما بالفيروس.

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وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 327 حالة بعد تسجيل 33 حالة جديدة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 74 حالة.

وكشفت الصحة خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة، من أصل الـ 74 حالة، تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية.