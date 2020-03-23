مصر ..فصل إمامين خالفا قرار تعليق صلاة الجماعة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية إنهاء خدمة إمامين خالفا قرار إغلاق المساجد تجنبا لكورونا.

وقالت الوزارة اليوم الاثنين إنها قررت إنهاء خدمة كل من عباس أحمد عباس عبد اللطيف إمام وخطيب بأوقاف بني سويف لتعمده فتح المسجد المعين عليه ،وإمامة الناس واستخدام مكبرات الصوت في الصلاة بما يعني تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات، وكذلك راضي محمد محمد حسن إمام وخطيب بأوقاف الجيزة لمخالفته تعليمات الوزارة وقيامه بإمامة الناس في الصلاة أمام باب المسجد.

وأكدت أن ما حدث ياتي في إطار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله، ونظرًا لأن مخالفة التعليمات في هذه الظروف تعد تجاوزًا ضد المصلحة الوطنية ، وبما يعرض الأمن الصحي للمجتمع للمخاطر، وبناء على ذلك تقرر إنهاء خدمة المخالفين.

وذكرت أن القرار يأتي استجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة وهو واجب شرعي ووطني وإنساني.

فضلا عن أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد لمدة أسبوعين غلقًا كاملاً، حيث إن الإمام يجب أن يكون قدوة حسنة، لا قدوة سيئة.

وكانت الوزارة قد أعلنت أول أمس السبت وقف صلاة الجمعة والجماعة في كافة مساجد البلاد ضمن إجراءات مواجهة كورونا.

وقالت في بيان إن المصلحة العامة والشعرية تقتضي الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا وما يشكله من خطورة داهمة على حياة البشر , فقد تقرر إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.