الصحة المصرية: ابقوا بمنازلكم

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، الأربعاء، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في مصر إلى 442 حالة و21 حالة وفاة.

موضوع يهمك على الرغم من الإجراءات والمحفزات التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية، لكن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية... مصر تعترف.. كورونا سيرفع معدلات البطالة وتأثيره مستمر اقتصاد

وأعلنت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، أن الحالات الجديدة التي ثبت أنها تحمل الفيروس جميعها عائدة لمصريين خالطوا حالات أخرى، وطالبت الناس بالبقاء في منازلهم خلال الأيام القادمة منعا للاختلاط وتقليل حالات العدوى.

من جهة أخرى، أوضحت زايد أن الدول التي تفشي فيها الوباء لم تلتزم شعوبها بالعزل، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بمجهود كبير في التقصي والرصد وتتبع المخالطين للحالات الإيجابية التي ثبت إصابتها.

وكشفت أن هدف مصر من الإجراءات الأخيرة هو تخفيض عدد الإصابات والسيطرة على انتشار الفيروس ومنع اتشاره.



في السياق أيضا، نوهت الوزيرة إلى أن الخوف على كبار السن والحوامل من الإصابة بالفيروس كبير جدا، فالوباء يسبب لهذه الفئة متاعب جمة، ويسهل التقاطهم العدوى بسبب ضعف المناعة، مطالبة بتقليل الزيارات.

وأوضحت وزيرة الصحة المصرية أن هناك 113 حالة تحولت نتائجها إلى سلبية، مشيرة إلى أن هناك حالة واحدة أصابت 54 حالة من المخالطين لها في 6 محافظات مصرية، فيما بلغت حالات الشفاء 93 حالة.

"الأمر خطير"

على صعيد متصل، طالب أسامة هيكل وزير الإعلام، المواطنين بالتزام بحظر التجول المفروض من قبل الحكومة والذي سيبدأ من الأربعاء، موضحاَ أن الأمر خطير ويحتاج إلى التعامل معه بجدية.



وأكد أن إجراءات الحكومة هدفها تقليل انتشار الفيروس ومحاصرة المرض، مضيفا أن الدولة جاهزة لكل السيناريوهات، وتتمنى ألا ندخل في مرحلة تفشي الوباء.

5 مستشفيات للعزل

يذكر أن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، كان أعلن عن رفع أعداد مستشفيات العزل على مستوى المحافظات، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها الوزارة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجاهد أن عدد المستشفيات المخصصة للعزل بلغ 5 مستشفيات، اثنان منها في القاهرة "مستشفى 15 مايو" و"مستشفى العجوزة التخصصي"، بالإضافة إلى ثلاث "مستشفى الصداقة" و"مستشفى قفط" في محافظة قنا، و"مستشفى قها" في القليوبية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد مستشفيات العزل القائمة وجاري العمل فيها كالآتي: "النجيلة" بمرسى مطروح، و"إسنا" بالأقصر، و"أبو خليفة" بالإسماعيلية و"العجمي" بالإسكندرية ومستشفى "تمي تمديد" بالدقهلية.

402 إصابة و20 حالة وفاة

وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر، إلى 402 حالة بعد تسجيل 36 حالة جديدة الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء إن عدد المتعافين وصل إلى 80 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 20 حالة بعد وفاة حالة جديدة.

وتابع مجاهد أن مصر لا تزال في السيناريو الثاني الخاص بفيروس كورونا المستجد والمقصود به وجود حالات متفرقة تعرف الوزارة طريقة وصول الفيروس لها.