بالصور.. تعقيم مومياوات في المتحف المصري بسبب كورونا

بعدما قامت مصر بتعقيم شوارعها على يد الجيش المصري لمكافحة كورونا، تخضع قاعة المومياوات الملكية في المتحف المصري في ميدان التحرير التاريخي في القاهرة لحملات تعقيم ضد وباء "كوفيد -19".

هذا وأظهرت صور نشرتها وكالة فرانس برس، قيام عمال بتعقيم قاعة المومياوات برش مواد خاصة لمحاربة الفيروس.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة المصرية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر، إلى 402 حالة بعد تسجيل 36 حالة جديدة الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان، أمس الثلاثاء، إن عدد المتعافين وصل إلى 80 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 20 حالة بعد وفاة حالة جديدة.