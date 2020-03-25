مصر تتواصل مع مواطنيها في الخارج.. ورحلتان من لندن

في إطار مواجهة دول العالم لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، على التواصل مع المصريين حول العالم، في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تأتي هذه الخطوة للإجابة على كافة الاستفسارات والطلبات التي تتلقاها الوزارة من المصريين العالقين بالخارج، إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى العالم للحد من انتشار كورونا وأبرزها تعليق حركة الطيران والتنقل فيما بين الدول.

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وأكدت مكرم، خلال البث المباشر، أن "مصر لم ولن تنسى أبناءها في الخارج أو الداخل، وأن غرفة عمليات وزارة الهجرة تتلقى على مدار الساعة كافة الاستفسارات والأسئلة التي ترد إليهم من المصريين بالخارج من مختلف دول العالم، وبناء على ذلك يتم التواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم في هذا الصدد".

كما أوضحت أنها كانت في لقاء مع وزير الطيران المدني محمد منار، الذي أكد لها أنه تم التنسيق مع السلطات البريطانية لتسيير رحلتين جويتين الخميس من لندن إلى القاهرة تحديداً من مطار "جاتويك" لإعادة المصريين العالقين في المملكة المتحدة على متن هاتين الطائرتين، مطالبة المصريين العالقين هناك والراغبين في العودة إلى وطنهم، بضرورة الإسراع في التسجيل عبر الموقع الآتي: www.flyaircairo.com، وحجز مقاعد على الرحلات المذكورة. إلى ذلك أشارت إلى تفاصيل الرحلتين، قائلة إن أرقام الرحلتين هما "SM 4456"، والأخرى "SM 2458".

وفيما يتعلق بتخصيص رحلات لإعادة المواطنين الراغبين في العودة من الخارج، أكدت أن هناك عدداً من المحددات تتيح اتخاذ القرار، أولها تحديد الأعداد الراغبة في العودة عن طريق رؤساء الجاليات وإبلاغها للسفارة أو لغرفة عمليات وزارة الهجرة الخاصة بالعالقين، والأمر الثاني هو التنسيق بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة خارجية الدولة الأخرى للموافقة على تسيير طيران استثنائي وفقاً لما تحدده كل دولة من إجراءات احترازية، والأمر الثالث هو التنسيق مع وزارة الطيران المدني المصرية لتخصيص رحلة والإعلان عنها.

يشار إلى أن وزارة الصحة المصرية كانت أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، إلى 402 حالة بعد تسجيل 36 حالة جديدة الثلاثاء. وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء إن عدد المتعافين وصل إلى 80 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 20 حالة بعد وفاة حالة جديدة.