مصر تخصص 5 مستشفيات جديدة لعزل مصابي كورونا

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، عن رفع أعداد مستشفيات العزل على مستوى المحافظات، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها الوزارة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح مجاهد أن عدد المستشفيات المخصصة للعزل بلغ 5 مستشفيات، اثنان منها في القاهرة "مستشفى 15 مايو" و"مستشفى العجوزة التخصصي"، بالإضافة إلى ثلاث "مستشفى الصداقة" و"مستشفى قفط" في محافظة قنا، و"مستشفى قها" في القليوبية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد مستشفيات العزل القائمة وجاري العمل فيها كالآتي: "النجيلة" بمرسى مطروح، و"إسنا" بالأقصر، و"أبو خليفة" بالإسماعيلية و"العجمي" بالإسكندرية ومستشفى "تمي تمديد" بالدقهلية.

وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر، إلى 402 حالة بعد تسجيل 36 حالة جديدة الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء إن عدد المتعافين وصل إلى 80 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 20 حالة بعد وفاة حالة جديدة.

وتابع مجاهد أن مصر لا تزال في السيناريو الثاني الخاص بفيروس كورونا المستجد والمقصود به وجود حالات متفرقة تعرف الوزارة طريقة وصول الفيروس لها.

وأضاف "نحن على علم بعدد الحالات من خلال تتبع مصدرها وهذه هي المرحلة الثانية"، مشيرا إلى أن السيناريو الثالث أو المرحلة الثالثة هي الجائحة، متمنيا عدم الوصول لها.