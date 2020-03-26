بعد الصحة المصرية.. كورونا "يحرج" مترو الأنفاق

بعد الانتقادات التي طالت مؤتمر وزارة الصحة المصرية الأربعاء حيث كانت الغرفة مكتظة بمندوبي وسائل الإعلام، انتشر مقطع فيديو جديد على مواقع التواصل أظهر تكدس المواطنين في عربة ركاب بمترو الأنفاق في البلاد، وتسبب في إشعال الغضب بسبب خرق الإجراءات الاحترازية وحظر التجول جراء كورونا.

وفي هذا السياق، علق وزير النقل المصري كامل الوزير، على الفيديو، قائلاً في تصريح تلفزيوني إن ما حدث خارج عن إرادة الجميع بسبب خروج المواطنين من عملهم في وقت متأخر، مؤكداً أن هذا الأمر لن يتكرر بدءاً من الخميس.

كما أضاف أنه "سيتم علاج هذه الأزمة بتقليل زمن التقاطر بين القطارات على أن يتراوح بين دقيقتين ودقيقة ونصف بين القطار والآخر لمنع التزاحم والحد من التجمعات"، مشيراً إلى أن "على المواطنين أن يخرجوا من عملهم مبكراً".

إلى ذلك وجه رسالة للمصريين: "اخرجوا من عملكم قبل موعد بدء الحظر بوقت كاف كي لا تتسببوا في الزحام"، مناشداً شركات القطاع الخاص بتقليل ساعات عمل المواطنين كي يتسنى لهم الخروج مبكراً.

وأثار مقطع الفيديو غضباً بين النشطاء في مصر بسبب تكدس المواطنين في إحدى عربات مترو الأنفاق بالبلاد، ما يعد خرقاً لقرار حظر التجوال الذي أعلنته الجهات المسؤولة بدءاً من الأربعاء بجميع المحافظات.

كما نشر مواطن يُدعى كريم هاشم الفيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق ساخراً: "كورونا بيشكركم على حسن تعاونكم".