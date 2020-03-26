حكومة مصر تجتمع بالفيديو.. وتتخذ تدابير جديدة ضد كورونا

عقدت الحكومة المصرية اجتماعاً بالفيديو، الخميس، واتخذت عدة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم عقد اجتماع الحكومة اليوم، بتقنية الفيديو، لتوصيل رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الاختلاط، لاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي، مؤكداً أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الاختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الاقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع.

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وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تخفيض عدد العاملين في الجهات الإدارية الحكومية، لأقل عدد ممكن، لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، وكذا تقليل الاختلاط، كما وجه بأن يتم إعطاء إجازات مدفوعة الأجر، للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، لتقليل التنقلات والحركة.

ووجه رئيس الوزراء، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتنظيم حركة النقل سواء القطارات أو مترو الأنفاق، حتى لا يحدث التزاحم الشديد الذي شهده اليوم الأول لتطبيق قرارات حظر التجول، بما يصب في صالح الحفاظ على سلامة المواطنين والمجتمع ،وتجنب الآثار السلبية لمثل هذا التزاحم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أنه طلب من وزراء المجموعة الاقتصادية سرعة الانتهاء من سيناريوهات للاقتصاد المصري في ظل انتشار فيروس كورونا على مستوى دول العالم، موضحا أن الحكومة اضطرت لتعديل الموازنة العامة الخاصة بالعام المالي المقبل، بما يتماشى مع الوضع الراهن عالمياً.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل برئاسته، و تكون وزيرة التخطيط هي المقررة لها، بهدف التنسيق بشأن التعامل مع العمالة غير المنتظمة، وتوحيد جهود الجهات المختلفة، والتنسيق مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتحقيق الاستفادة الكاملة.

حالات جديدة

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حول موقف الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجهود التعامل معها، حيث أوضحت أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تسجيل 456 حالة بفيروس كورونا في مصر حتى مساء أمس الأربعاء، من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

وأصدر رئيس الوزراء، كتاباً دورياً إلى كافة الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئات والأجهزة، تضمن عدداً من التفصيلات لمواجهة تداعيات كورونا، منها عدم غلق أسواق الجملة، كأسواق الخضار، والفاكهة، والأسماك، بجميع المحافظات، على أن يقتصر العمل بهذه الأسواق في ساعات حظر الانتقال أو التحرك كما تضمن عدم سريان قرار حظر التجول على المركبات المنوط بها نقل الحاصلات الزراعية والخضار والفاكهة والمواد الغذائية والوقود والسولار.