حادث مروع في مصر.. مقتل 18 شخصاً في الجيزة

لقي 18 شخصاً مصرعهم في حادث تصادم شاحنة نقل مع 14 سيارة أعلى الطريق الدائري الإقليمي في محافظة الجيزة، مساء الأربعاء، أثناء ساعات حظر التجول.

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في التفاصيل، تلقى اللواء عماد حمدي، مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث على الطريق الدائري الإقليمي.

بدوره، وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة انتقال الجهات الأمنية إلى موقع الحادث.



وبعد المعاينة الأولى تبين أن سائق شاحنة النقل اصطدم بـ14 سيارة مصطفة بسبب حظر التجول في ذلك الوقت، وتبين أن معظم الضحايا كانوا داخل سيارات "ميكروباص".





ودفعت هيئة الإسعاف 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين، فيما لا تزال عمليات نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى حلوان العام جارية، وذلك لتلقي الرعاية والإسعافات اللازمة واستخراج تصاريح الدفن للوفيات.

كما عملت الإدارة العامة للمرور على تسيير حركة السيارات، والعمل على رفع حطام الحادث.

من جانبها قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الحملات على الطرق، وذلك لرصد المخالفات المرورية والعمل على رفع السيارات المتروكة في شوارع الجيزة، من أجل تأمين شوارع المحافظة.