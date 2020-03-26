مصر مجدداً.. لا إقامة لصلاة الجمعة في المساجد

أكدت وزارة الأوقاف المصرية، الخميس، مجددا على عدم إقامة صلاة الجمعة في المساجد منعا من انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك تزامنا مع إعلان وزارة الصحة تسجيل إصابة 54 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 456 حالة، و21 حالة وفاة.

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في التفاصيل، قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من شروط إقامة الجمعة توفر الأمن لإقامتها، ومفهوم الأمن، هو الأمن الشامل، وفي مقدمته الأمن على حياة الناس، مضيفا أن الأمن الصحي لإقامة الجمعة غير متوفر في معظم دول العالم في الوقت الحالي، بما يُخْشى معه خشية حقيقية على حياة الناس، وعليه فإن الجمعة ستصلى ظهرا في البيوت.

وأكد الوزير المصري على عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل، كما لا يجوز إقامتها في أي مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية، لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها حفاظا على حياة الناس، مشيرا إلى أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الإنترنت أو نحو ذلك.

وأضاف أنه لا يجوز في الظروف الحالية أن تقام أي جماعة في الأماكن العامة، أو أمام المساجد، أو في الحدائق، أو في الطرقات، أو على الأرصفة، أو أمام المولات، بما يعد تحايلا على المقصد الشرعي الأسمى، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع، بحسب تعبيره.

وحذر وزير الأوقاف جميع العاملين بالوزارة من مخالفة التعليمات، مناشدا جميع المصريين الالتزام بها حفاظا على حياتهم.

وكانت الوزارة قد أعلنت، السبت الماضي، وقف صلاة الجمعة والجماعة في كافة مساجد البلاد ضمن إجراءات مواجهة كورونا.

غلق لأسبوعين

وقالت في بيان إن المصلحة العامة والشرعية تقتضي الحفاظ على النفس، كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا وما يشكله من خطورة داهمة على حياة البشر، فقد تقرر إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها لمدة أسبوعين.

وقررت الوزارة غلق جميع الزوايا والمصليات لمدة أسبوعين أيضًا، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

إلى ذلك أعلنت الوزارة أيضا إنهاء خدمة 3 أئمة وفصلهم نهائيا بسبب مخالفتهم قرارها بغلق المساجد، وفتحوها أمام المصلين في محافظتي الجيزة وبني سويف.