مصر.. 39 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

أعلنت الصحة المصرية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 495، ووفاة 3 حالات، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 24.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الخميس، هو 495 حالة من ضمنهم 102 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و24 حالة وفاة.

موضوع يهمك أظهرت دراسة جديدة نشرت، الخميس، أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يخلف أكثر من 80 ألف وفاة في الولايات المتحدة، ويستنفد... دراسة تحذّر: أميركا ستسجل 80 ألف وفاة بكورونا رغم العزل أميركا

وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 130 حالة.

وكشفت عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبي واحد و6 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة حتى الخميس، من أصل الـ130 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت الوزارة المصرية أن الـ 39 حالة المصابة بالفيروس، من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية، و38 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، مشيرة إلى وفاة 3 حالات لمصريين، من بينهم سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، والآخر رجل يبلغ من العمر 72 عامًا، بالإضافة إلى رجل يبلغ 78 عامًا وجميعهم من محافظة القاهرة.

وقالت الصحة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.