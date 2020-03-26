مصر.. 54 إصابة جديدة بكورونا والحصيلة 456

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل إصابة 54 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 456 حالة، بينهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان مساء الأربعاء، إن جميع المصابين من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.

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وذكرت الصحة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وكشفت الوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى الأربعاء، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأشارت الوزارة إلى أن العزل من أهم الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس، حيث يتم رصد وتتبع الحالات المصابة من خلال "شجرة المخالطين"، مؤكدة أهمية اتباع إجراءات المباعدة والعزل لتقليل نسب الإصابات اليومية ،والتي تهدف إلى عدم الوصول إلى السيناريو الثالث من ارتفاع الإصابات في وقت زمني قصير.

وأكدت الوزارة إغلاق كافة العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمنع التكدس والاختلاط بين المرضى، على أن يتم توزيع الأطقم الطبية بتلك العيادات على الوحدات والمراكز الطبية.

وأشارت إلى أنه تم التوسع في عدد المعامل بالمحافظات ليصل إلى 21 معملاً بمحافظات الجمهورية، منهم 19 معملاً يعملون بشكل فعلي، ومعملين سيبدأن في العمل الخميس بمحافظتي سوهاج وقنا، مضيفة أنه تم إجراء التحاليل لأكثر من 25 ألف حالة قادمة إلى مصر في آخر أسبوع قبل إغلاق المنافذ الجوية، والبرية، والبحرية.