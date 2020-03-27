مصر.. إجراءات جديدة للتعليم بسبب كورونا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم المصري عدة قرارات، خاصة بامتحانات الشهادات الأساسية والنقل، ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال الوزير المصري في رسالة بالفيديو مساء الخميس، إنه اتخذ مجموعة من القرارات للتيسير على الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر، مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية.

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وقرر الوزير الاكتفاء في جميع سنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس بداية تعليق الدراسة، مع مراعاة ذلك في المشروع البحثي.

وقال إنه سوف تستكمل أجزاء المناهج المتبقية، والتي كان من المقرر تدريسها بعد قرار تعليق الدراسة لجميع السنوات التعليمية، في العام الدراسي التالي، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوي فقد تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن يتم تدريسها في السنة التمهيدية لكل الكليات.

وأضاف أنه بالنسبة للصف الأول والثاني الثانوي فسوف تشمل الاختبارات الإلكترونية كل ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس ،بداية تعليق الدراسة، والاكتفاء بعقد الاختبار التجريبي المقرر عقده 5 أبريل المقبل لطلبة الصف الأول الثانوي فقط من المنزل، مضيفا أنه سيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات على مدار اليوم للدخول على منصة الامتحانات.

وذكر الوزير أنه بالنسبة للصف الثالث الثانوي فسوف تشمل الامتحانات كل ما درسه الطالب في العام الدراسي حتى 15 مارس ، مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب وزيادة عدد اللجان، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لشهادة المرحلة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي فسيتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي للترم الثاني ويعد شرطًا للنجاح ويحصل الطالب بعد نجاحه في المشروع على نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة.