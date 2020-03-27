مصر.. إلغاء تصريح خطابة لأستاذ أزهري أقام صلاة الجمعة بالشارع

قررت وزارة الأوقاف المصرية، إلغاء تصريح خطابة لأستاذ بجامعة الأزهر، بعد أن خالف تعليمات الوزارة وأقام صلاة الجمعة اليوم بالشارع في محافظة القليوبيه شمال البلاد.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري إلغاء تصريح الدكتور أحمد عبد الرحمن محمد كساب مدرس العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، ومخاطبة رئيس جامعة الأزهر بشأنه، لإقامته خطبة الجمعة بأحد شوارع القليوبية بالمخالفة للتعليمات.

وذكرت الوزارة أنه بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف القليوبية بشأن قيام مدرس العقيدة، بإقامة خطبة الجمعة بأحد شوارع مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، فقد قرر الوزير إلغاء تصريح الخطابة له، ومخاطبة كل من رئيس جامعة الأزهر وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة لاتخاذ ما يرونه مناسبًا نحوه.

وذكرت الوزارة أن الأستاذ الجامعي قام بجمع الناس في الشارع، وإلقاء خطبة الجمعة وإمامتهم في الصلاة، ضاربًا بكل تعليمات تعليق الجمع والجماعات ورأي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا عرض الحائط.

وكانت وزارة الأوقاف قد أكدت، أمس، مجددا على عدم إقامة صلاة الجمعة في المساجد المصرية تجنبًا لانتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من شروط إقامة الجمعة توفر الأمن لإقامتها، ومفهوم الأمن، هو الأمن الشامل، وفي مقدمته الأمن على حياة الناس، مضيفا أن الأمن الصحي لإقامة الجمعة غير متوفر في معظم دول العالم بما يُخْشى معه خشية حقيقية على حياة الناس، ولذلك فإن الجمعة ستصلى ظهرًا في البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان.

وأكد وزير الأوقاف المصري على عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل، كما لا يجوز إقامتها في أي مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية، لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس، مشيرا إلى أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الإنترنت أو نحو ذلك.

وأضاف أنه لا يجوز في الظروف الحالية أن تقام أي جماعة في الأماكن العامة، أو أمام المساجد، أو في الحدائق، أو في الطرقات، أو على الأرصفة، أو أمام المولات، بما يعد تحايلا على المقصد الشرعي الأسمى، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع.

وذكر أن الوزارة قررت وقف صلاة الجمعة والجماعة في كافة مساجد البلاد ضمن إجراءات مواجهة كورونا لمدة أسبوعين.