مصر.. إغلاق كافة الشواطئ حتى إشعار آخر لمواجهة كورونا

قررت السلطات المصرية إغلاق كافة الشواطئ منعاً لانتشار كورونا، وذلك بعد قيام عدد من المواطنين بارتياد شواطئ الإسكندرية والعين السخنة أمس الجمعة.

وقالت وزارة التنمية المحلية في بيان إنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك اعتباراً من اليوم السبت وحتى إشعار آخر.

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وقال شعراوي إن القرار جاء بناءً على الصور والفيديوهات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بوجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ في العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى بالمحافظات.

وفى السياق ذاته وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع مديري الأمن للسماح لمتعهدي الخدمة وشركات النظافة، وفرق التدخل السريع بالأحياء والمدن، للتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة من رئيس الوزراء لسرعة رفع التراكمات اليومية من القمامة والمتوقع استمرار زيادتها خلال تلك الفترة والتي ستستمر لمدة أسبوعين حفاظاً على الصحة العامة لكافة المواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة به.