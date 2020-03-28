مصر توقف تصدير البقوليات 3 أشهر لمواجهة كورونا

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، اليوم السبت، قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر.

ويأتي القرار في إطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، وبصفة خاصة السلع الأساسية، وجاء ذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها، صرحت وزيرة التجارة والصناعة بأن الوزارة قامت بحصر المصانع التي طلبت العمل بنظام الورديات، والتي يشترط التزامها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكدة أن معظم هذه المصانع تعمل في مجال الصناعات الغذائية والداوئية، كما تم الترتيب لآلية عمل هذه المصانع بكامل طاقتها.

كما أضافت وزيرة التجارة والصناعة أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية للسماح لشاحنات نقل المنتجات والمستلزمات والعمال بالتحرك خلال ساعات الحظر.

موضوع يهمك كشفت وثيقة حكومية صينية، تسربت لوسائل الإعلام هذا الأسبوع، أن بائعة جمبري في السوق الصينية، التي شهدت ظهور فيروس كورونا... "المريضة رقم صفر".. بائعة جمبري صينية أول مصابة بكورونا فيروس كورونا

ومن جهته، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم خلال اجتماعه مع وزيرة التجارة والصناعة، على أهمية التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمصانع، وشدد على ضرورة تشغيل مصانع المواد والمنتجات الغذائية والأدوية بكامل طاقتها، لنتمكن من سد احتياجات المواطنين.

وأكد على أهمية تأمين كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع، بغرض إتاحتها بصفة دائمة حتى لا تتوقف أي صناعة.