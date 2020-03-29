الصحة المصرية: عزل 10 مدن بسبب كورونا

كشف خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية عن عزل 10 مراكز ومدن في عدد من المحافظات بسبب اكتشاف إصابة وعدوى لبعض الحالات بفيروس كورونا.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام مساء السبت، إنه يتم تطبيق الحجر الصحي للقرية أو المركز منعًا لتفشي العدوى من الأفراد للمجتمع، مؤكدا أن مصر تشهد نسبة شفاء عالية وقد تكون الدولة الأعلى عالميًا في ذلك .

موضوع يهمك أعلنت النيابة العامة المصرية عقوبات مغلظة ضد مروجي الشائعات حول كورونا .وقالت إن إدارة أو استخدام أي من المواقع أو... مصر: الحبس عامين وغرامة 300 ألف لمروجي شائعات كورونا فيروس كورونا

وكشف متحدث الصحة المصرية أن حالات وفاة من الحالات التي أعلن عنها السبت متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا توفوا قبل وصولهم للمستشفيات، مشيرًا إلى أن عدد الوفيات التي بلغت 36 حالة في اليومين الأخيرين تعود لكون حالات الوفاة متقدمة في السن وتعاني من أمراض مزمنة سابقة باستثناء شاب مصري يبلغ من العمر 37 عامًا، كان يعاني من سرطان في القولون.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت تسجيل 40 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 6 وفيات السبت.

وكشفت الوزارة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 161 حالة، وخروج 5 حالات لمصريين من المصابين من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت إن عدد إجمالي المتعافين من الفيروس وصل إلى 121 حالة حتى السبت، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.