تعاون مصري إماراتي في مواجهة كورونا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي هاتفيًا مساء السبت سبل التنسيق في البلدين لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الرئيس المصري على صفحته على مواقع التواصل تبادلت مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث في منطقتنا والعالم، وكذلك جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين .

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وأضاف الرئيس المصري أن الحديث تناول دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الأبدية بين البلدين.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت مساء السبت تسجيل 40 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و6 وفيات.

وكشفت الوزارة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 161 حالة، وخروج 5 حالات لمصريين من المصابين من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقالت إن عدد إجمالي المتعافين من الفيروس وصل إلى 121 حالة، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.