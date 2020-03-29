مصر تدين الهجوم الصاروخي الحوثي على السعودية

دانت الخارجية المصرية، اليوم الأحد، بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخين بالستيين استهدفا مدينتي الرياض وجازان بالمملكة العربية السعودية، مما أسفر عن إصابة مدنييّن اثنين.

وأكد بيان صادر عن الخارجية المصرية، "تضامُن مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم مصر كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة".

كانت الدفاعات الجوية السعودية، قد اعترضت مساء السبت، صاروخين باليستيين في سماء جازان والعاصمة الرياض، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية الشرعية دليلاً على "عدم رغبة الميليشيات الحوثية بالسلام وعدم امتلاكها للإرادة أو القرار في إنهاء الأزمة".

كما أكدت الحكومة اليمنية أن قرار ميليشيات الحوثي "ليس بيدها"، ويمثل "استمراراً لاستراتيجية إيران بالتزييف والمماطلة لتعميق معاناة الشعب اليمني".