مصر.. تمديد غلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة بسبب كورونا

قرر وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، تمديد تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد، مع غلقها غلقا تاما لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة.

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يذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية كانت أعلنت، مساء الجمعة، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 6 وفيات جديدة.

وأوضحت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 536 حالة و30 حالة وفاة.

وقال الوزير جمعة فى بيان له، اليوم الأحد "إن القرار يأتى بناء على ما تقرر من تعليق إقامة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد والزوايا والمصليات غلقا تاما مؤقتا، فى إطار تحقيق المقاصد الشرعية فى الحفاظ على النفس، التى أحاطها الإسلام بكثير من سياجات الحفظ والحماية، ودفع الهلاك المتوقع عنها".

مخالفة تستوجب مساءلة

وأضاف أنه إذا كان إجماع خبراء الصحة على أن "التجمعات أخطر سبل نقل عدوى فيروس كورونا، مع ما نتابعه من تزايد أعداد المتوفين بسببه، فإن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع يصبح مطلبا شرعيا، وتصبح مخالفته معصية، فدفع الهلاك أولى من دفع المشقة".



وأكد جمعة أن مخالفة العمل بتعليق الجمع والجماعات في الظرف الراهن لحين زوال علة الغلق إثم ومعصية، ومخالفة تستوجب المساءلة والمحاسبة.

وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا، وقف صلاة الجمعة والجماعة في كافة مساجد البلاد ضمن إجراءات مواجهة كورونا لمدة أسبوعين.

وقالت في بيان إن "المصلحة العامة والشرعية تقتضي الحفاظ على النفس، كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها".

وأضافت أنه "وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا وما يشكله من خطورة داهمة على حياة البشر، فقد تقرر إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها لمدة أسبوعين".

وقررت الوزارة غلق جميع الزوايا والمصليات لمدة أسبوعين أيضًا، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

وأعلنت الأوقاف إنهاء خدمة 3 أئمة وفصلهم نهائيا، بسبب مخالفتهم قرارها بغلق المساجد، وقيامهم بفتحها أمام المصلين في محافظتي الجيزة وبني سويف.