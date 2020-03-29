مصر.. مكافآت للأطباء والعاملين في مكافحة كورونا

قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، تقديرا لجهود الأطباء في مكافحة فيروس كورونا.

ويشمل القرار أيضاً الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه مصري. كما تقرر أيضا إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

وخلال اجتماعه، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدة وزراء، أعرب الرئيس المصري عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون الجهود لمواجهة فيروس كورونا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الداخلي فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا مجمل التداعيات في هذا الصدد.

ووجه الرئيس المصري بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق "تحيا مصر".

و أكد الرئيس المصري أن مكافحة انتشار فيروس كورونا قضية أساسية على مستوى العالم، مما يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق أعلى معدلات التنسيق والتناغم بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة، وكذا المواطنون، في إدارة هذه الأزمة.

وحث السيسي كذلك على استكشاف إمكانية التصنيع المحلي للمستلزمات والأجهزة الطبية التي تواجه نقصاً حاداً على المستوى العالمي، وذلك وفق المعايير الدولية، فضلاً عن العمل على استكمال أي نقص في المستلزمات الطبية والكوادر البشرية الطبية في مختلف مراكز تقديم الخدمات الصحية في مصر.

من جانبها، عرضت وزيرة الصحة هالة زايد الموقف الحالي لفيروس كورونا في مصر حتى السبت، وأشارت إلى وجود 576 حالة مصابة، منها 121 حالة تماثلت للشفاء بشكل كلي، موضحة أن معدلات انتقال المرض في مصر تعد منخفضة مقارنةً بالمعدلات العالمية المماثلة.

واستعرضت الوزيرة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع مراحل انتشار المرض، بالإضافة إلى منظومة العمل في هذا الخصوص داخل وزارة الصحة، بما فيها الغرفة المركزية، ومستشفيات الفرز والعزل على مستوى الجمهورية، والتجهيزات المتوفرة من أطقم طبية وغرف رعاية مركزة وغيرها، فضلاً عن عرض أعمال اللجنة القومية العلمية فيما يتعلق بوضع بروتوكولات العلاج المحدثة ومتابعة الحالات المرضية بفيروس كورونا.