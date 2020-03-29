مصر.. 33 إصابة جديدة بكورونا و4 حالات وفاة

أعلنت الصحة المصرية، اليوم الأحد، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر حتى الأحد، 609 و40 حالة وفاة.

وأعلنت الوزارة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة.

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وكشفت عن خروج 11 مصرياً من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة، من أصل الـ 182 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة، تتراوح أعمارهم بين 58 عاماً و84 عاماً، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.